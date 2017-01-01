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В киевском метро умер пассажир

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Смерть мужчины наступила внезапно, прямо на перроне станции метро Театральная. На вид мужчине около 60 лет.

В Киеве на станции метро Театральная умер мужчина. Об этом сообщает в Facebook паблик чрезвычайных новостей dtp.kiev.ua.

Трагедия произошла в дневное время. Как рассказали очевидцы, смерть пассажира наступила внезапно, прямо на перроне. На вид мужчине около 60 лет.

На место происшествия прибыла "скорая помощь" и следственно-оперативная группа. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Окончательно причину смерти установит следствие.

Напомним, в столице на станции метро Святошин человек упал на рельсы, движение поездов было приостановлено.

Также сообщалось, что в Киеве на станции метро Дворец спорта женщину толкнули на колею.

 

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Теги: Киев, Метрополитен, метро, смерть, пассажиры, пассажир, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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