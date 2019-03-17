На митинг Порошенко в центр Киева стягивают силовиков
В центр Киева в воскресенье, 17 марта, начали стягивать подразделения полиции.
Об этом сообщает Информатор.
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По состоянию на 9:00 на Михайловской площади у собора и на прилегающих улицах дежурят несколько сотен правоохранителей. Отряды силовых подразделений также выстроились вдоль установленного на площади забора и около сцены. Такая подготовка связана с выступлением Петра Порошенко, который в 11:00 встретится с избирателями. Кроме правоохранителей, на площадь подходят люди. Также на месте дежурят сотрудники кинологической службы и спасатели ГСЧС.
За ограждение прессу не пускают, отмечая, что есть только списки приглашенных людей.
“Мы пообщались с одной из групп из 20 человек и узнали, что это работники избирательных участков Кагарлыцкого района. Их около месяца назад внесли в список и сегодня организованно привезли в Киев“, - отмечает издание.
Как сообщалось 9 февраля, на форум Порошенко в Киеве потратили минимум 1,5 млн грн.