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В центре Киеве собралось несколько тысяч человек

Комментариев: 3
В центре столицы собрались несколько тысяч человек. Правоохранители перекрыли улицы. СМИ сообщают, что связано это с выступлением Порошенко.
В центре Киеве собралось несколько тысяч человек
УНН

Центральные улицы Киева перекрыли: в столице собралось несколько тысяч человек. Некоторые люди пришли с плакатами, но пока их не разворачивали. Об этом сообщает УНН.

"Центральные улицы Киева перекрыты из-за выступления президента Украины Петра Порошенко в центре города. В частности улица Михайловская, Трехсвятительская и большая Житомирская частично ограничены в движении. На Михайловской площади уже собралось несколько тысяч человек. Ситуация спокойная ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые люди пришли с плакатами, но пока их не разворачивали.

 
Напомним, 16 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялся митинг, организованный партией Национальный корпус. Активисты требовали наказать участников незаконных схем в оборонно-промышленном комплексе, разоблаченных в журналистском расследовании.

Под Верховной Радой и Администрацией Президента протестующие забросали полицейских игрушечными свиньями. В массовых акциях приняли участие около двух тысяч человек. Митинг прошел мирно.

 

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Теги: Киев, митинг, протесты, митинги, митинги в киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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M_а_р_k    17.03.2019, 12:41
Оценка:  0
M_а_р_k
Просто посмотреть и сравнить со вчерашним цирком малолеток свезённых.
Разница очевидна.
Мыкола    17.03.2019, 12:35
Оценка:  +2
Мыкола
Неужели найдутся еще идиоты, которые будут поддерживать Порошенко и его БПП ? надо быть совершенно без мозгов, чтобы голосовать за них ! Или мало вас обдирали? Или до вас не доходит, что и война и нищета это от них, от этой долбанной каолиции и нынешнего президента?
M_а_р_k    17.03.2019, 12:43
Оценка:  0
M_а_р_k
Конечно, конечно, война - это от коалиции, а как же. Это не Пуйло вторгся, это коалиция напала на Залесье.
Нет, ребята, зря вам всё-таки деньги платят в Ольгино. Без фантазии, без огонька, тупо и примитивно.
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