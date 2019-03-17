В центре столицы собрались несколько тысяч человек. Правоохранители перекрыли улицы. СМИ сообщают, что связано это с выступлением Порошенко.

Центральные улицы Киева перекрыли: в столице собралось несколько тысяч человек. Некоторые люди пришли с плакатами, но пока их не разворачивали. Об этом сообщает УНН.

"Центральные улицы Киева перекрыты из-за выступления президента Украины Петра Порошенко в центре города. В частности улица Михайловская, Трехсвятительская и большая Житомирская частично ограничены в движении. На Михайловской площади уже собралось несколько тысяч человек. Ситуация спокойная ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые люди пришли с плакатами, но пока их не разворачивали.

Cмотрите фотогалерею: В центре Киеве собралось несколько тысяч человек

Напомним, 16 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялся митинг, организованный партией Национальный корпус. Активисты требовали наказать участников незаконных схем в оборонно-промышленном комплексе, разоблаченных в журналистском расследовании.

Под Верховной Радой и Администрацией Президента протестующие забросали полицейских игрушечными свиньями. В массовых акциях приняли участие около двух тысяч человек. Митинг прошел мирно.

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