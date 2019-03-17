Виталий Кличко ночью проверил готовность к началу работ по демонтажу Шулявского путепровода

В ночь на 17 марта стартовали работы по демонтажу Шулявского путепровода, а перед их началом мэр Киева Виталий Кличко посетил строительную площадку возле Шулявского путепровода.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Убедившись к готовности объекта к началу сноса, Кличко уточнил, что строительство новой развязки планируют начать в апреле.

По словам мэра, до конца года планируется большой объем работ по возведению этого объекта. Для этого нам также нужно снести часть цеха № 5 завода “Большевик“ - там будет построена новая часть транспортной развязки.

Ожидается, что работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость составит около 1 млрд грн.

“Это будет современный объект транспортной инфраструктуры столицы. Также на новом путепроводе обустроим велодорожки“, - добавил Кличко, напомнив, что в Киеве требуют ремонта более 70 мостов и путепроводов, находящихся в предаварийном состоянии.

“И мы постепенно обновляем их. Но на это нужны колоссальные средства и время. Поскольку в содержание городской инфраструктуры десятилетиями не вкладывали денег“, - подытожил он.