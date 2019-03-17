Порошенко встретился с народом на Михайловской площади

Президента охраняют от Нацкорпуса и других политических сил, у которых также накопился ряд вопросов к главе страны.

В Киеве в воскресенье, 17 марта, должна состояться акция под названием Народная встреча Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко вышел на Михайловскую площадь и сделал ряд заявлений, передает 112 Украина.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае своей победы на выборах начнет новую каденцию с обновленной военной ракетной программы.

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“Наша дорога к миру лежит через дальнейшее укрепление армии. Свою первую президентскую каденцию, страшно и вспомнить, начинал с того, что искал для армии не только шлемы и бронежилеты, а штаны, носки, белье. Следующую каденцию – начну с обновленной военной ракетной программы“, - заявил Порошенко.

Также Порошенко пообещал политико-дипломатическим путем возвращать оккупированные территории.

“Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения“, - добавил Порошенко.

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Стоит отметить, что националисты всю неделю мешали подобным мероприятиям Порошенко, срывая его предвыборные митинги в Черкассах, Житомире, Чернигове и Луцке. В итоге гарант был вынужден выступать в окружении железных заборов и полиции.

Как сообщалось 17 марта, В центре Полтавы во время визита президента Петра Порошенко представители Нацкорпуса и Нацдружин бросали в полицейских мягкие игрушки в виде свинок, хулиганы были задержаны полицией.