Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко встретился с народом на Михайловской площади

Комментариев: 6
Президента охраняют от Нацкорпуса и других политических сил, у которых также накопился ряд вопросов к главе страны.
Порошенко встретился с народом на Михайловской площади
© strana.ua
Фото 1/6
  • Граждан с провокационными плакатами забрали силовики
  • Граждан с провокационными плакатами забрали силовики
  • Граждан с провокационными плакатами забрали силовики
  • Граждан с провокационными плакатами забрали силовики
  • Граждан с провокационными плакатами забрали силовики
  • Граждан с провокационными плакатами забрали силовики
Порошенко встретился с народом на Михайловской площади
Граждан с провокационными плакатами забрали силовики
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве в воскресенье, 17 марта, должна состояться акция под названием Народная встреча Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко вышел на Михайловскую площадь и сделал ряд заявлений, передает 112 Украина.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае своей победы на выборах начнет новую каденцию с обновленной военной ракетной программы.

Читай также: “Нацкорпус” продолжает преследовать Порошенко в Чернигове

“Наша дорога к миру лежит через дальнейшее укрепление армии. Свою первую президентскую каденцию, страшно и вспомнить, начинал с того, что искал для армии не только шлемы и бронежилеты, а штаны, носки, белье. Следующую каденцию – начну с обновленной военной ракетной программы“, - заявил Порошенко.

Также Порошенко пообещал политико-дипломатическим путем возвращать оккупированные территории.

“Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения“, - добавил Порошенко.

Читай также: На форум Порошенко в Киеве потратили минимум 1,5 млн грн

Стоит отметить, что националисты всю неделю мешали подобным мероприятиям Порошенко, срывая его предвыборные митинги в Черкассах, Житомире, Чернигове и Луцке. В итоге гарант был вынужден выступать в окружении железных заборов и полиции.

Как сообщалось 17 марта, В центре Полтавы во время визита президента Петра Порошенко представители Нацкорпуса и Нацдружин бросали в полицейских мягкие игрушки в виде свинок, хулиганы были задержаны полицией.

Поделись:
Теги: Порошенко, президент, Киев, митинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Media-sapiens    17.03.2019, 14:16
Оценка:  -1
Media-sapiens
Відрубані руки там же, где и кулявлоб...
Мыкола    17.03.2019, 14:02
Оценка:  +1
Мыкола
Зазравшийся олигарх и дальше намерен доить страну. И намека нет на установление мира , на борьбу с бедностью. Лишь бы ему было хорошо , а на остальных ему плевать.Хватит, наслушались.Вали нах...!
dukeOd    17.03.2019, 13:52
Оценка:  +3
dukeOd
Этот пиDar и ко и на носках с рюкзаками неплохо наварились
Страшно представить как они разуют страну на ракетной программе..
Boxerogos    17.03.2019, 13:46
Оценка:  +3
Boxerogos
Синяк Педя на самом деле встретился с проплаченной массовкой,которую его придворные СМИ называют народом.Встретился в надежде что эта массовка защитит его от реальных представителей народа,который за 5 лет его"пэрэмоги"насытился по горло"реформами"этого жалкого кроваво-коррупционного жиробаса-алкого
Boxerogos    17.03.2019, 13:49
Оценка:  +2
Boxerogos
лика.Время Педи прозодит,так толком и не наступив.Его"пэрэмога" ;-это личное обогащение в разы,разъединение народа,борьба с инакомыслием и нищета с геноцидом,которые появились благодаря его инициативам.Педя,иди на xyй!
M_а_р_k    17.03.2019, 14:06
Оценка:  0
M_а_р_k
Он тебя здесь не читает. Я тебя огорчу - твои мольбы к нему здесь - это пук в лужу.
M_а_р_k    17.03.2019, 13:35
Оценка:  0
M_а_р_k
"националисты всю неделю мешали подобным мероприятиям Порошенко, срывая его предвыборные митинги" - не, ребята, это вы гоните. Ни одного митинга Порошенко нанятые малолетки не сорвали. в носе у них не кругло оказалось. А в Ужгороде он к ним подошёл, они и штаны намочили.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь