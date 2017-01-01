Полиция не увидела грубых нарушений порядка в центре Киева

Во время встречи Петра Порошенко с избирателями в центре столицы полиция задержала двух человек.

Полиция задержала двух человек в центре столицы

Во время встречи действующего президента Украины с избирателями, которая состоялась на Михайловской площади в Киеве, полиция не увидела грубых нарушений порядка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По их информации, правоохранители задержали двух человек.

"Во время поверхностной проверки у одного мужчины изъяли телескопическую палку. Его доставили в управление полиции, начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Кроме этого, во время словесной перепалки неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат, с которым пришел участник акции. Злоумышленника доставили в управление полиции, где будут составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По информации полиции, на встречу с Порошенко пришли около 25 тыс. человек и в целом мероприятие прошло без грубых нарушений.

Ранее сообщалось, что в центре Киеве собралось несколько тысяч человек. Связано это с выступлением Порошенко. В результате в центре Киева произошли столкновения. Во время выступления президента в столице произошли столкновения. Подрались сторонники и противники президента.

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