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Под Винницей грабители убили мужчину: Двое преступников задержаны в Киеве, третьего еще ищут

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Операцию в Киеве провели оперативники департамента уголовного розыска винницкого управления уголовного розыска и бойцы спецподразделения КОРД.
Подозреваемый - Водовар Степан Михайлович
Подозреваемый - Водовар Степан Михайлович
vn.npu.gov.ua

В Киеве задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на семью и убийстве 34-летнего мужчины 15 марта в Шаргородском районе Винницкой области. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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“Задержанные - 30-летний уроженец Винницкой области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и его 23-летний сообщник. Злоумышленники в последнее время проживали в Киеве… По обоснованному подозрению в совершении разбойного нападения и преднамеренного убийства разыскивается третий злоумышленник, Водовар Степан Михайлович 21.07.1989 г.р“, - говорится в сообщении.

При этом в полиции сообщили, что двое разыскивавшихся по этому делу полицией лиц, как оказалось, не причастны к совершению этого преступления.

Как сообщалось 13 марта, в Черкасской области грабитель убил двух пенсионеров.

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Теги: ограбление, убийство, Киев, Винница
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