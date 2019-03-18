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В Киеве ограбили храм РПЦ

Комментариев: 2
Инцидент произошел в урочище Водогон.
Неизвестные преступники ограбили храм РПЦ
Неизвестные преступники ограбили храм РПЦ
gazeta.ua

В Оболонском районе Киева неизвестные преступники ограбили храм РПЦ в честь великомученика и победоносца Георгия.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

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Злоумышленники проникли в церковь через окно в алтарной части. Вандалы сбросили Святые Дары с престола, повалили семисвичник. Все пожертвования из ящика, а также серебряные кресты и цепочки воры взяли с собой.

На место преступления прибыл наряд полиции, который зафиксировал факт ограбления.

Как сообщалось 17 февраля, в Запорожье три человека пытались поджечь храм.

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Теги: ограбление, церковь, храм, Киев, РПЦ
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Комментариев (2)
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lav2    18.03.2019, 09:43
Оценка:  -1
lav2
В Украине есть храмы РПЦ?
Лонгард    18.03.2019, 09:39
Оценка:  0
Лонгард
бог покарал))плохо молятся и много грешат)
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