В Киеве ограбили храм РПЦ

Инцидент произошел в урочище Водогон.

В Оболонском районе Киева неизвестные преступники ограбили храм РПЦ в честь великомученика и победоносца Георгия.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

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Злоумышленники проникли в церковь через окно в алтарной части. Вандалы сбросили Святые Дары с престола, повалили семисвичник. Все пожертвования из ящика, а также серебряные кресты и цепочки воры взяли с собой.

На место преступления прибыл наряд полиции, который зафиксировал факт ограбления.

Как сообщалось 17 февраля, в Запорожье три человека пытались поджечь храм.