В Киеве автомобиль врезался в столб и сгорел
В Киеве на улице Жилянской в понедельник, 18 марта, водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и влетел в электроопору. В результате столкновения машина вспыхнула. Об этом пишет Информатор.
Происшествие случилось около 5:00.
По предварительным данным, автомобиль Renault двигался по улице Жилянской в сторону улицы Старовокзальной. Не справившись с управлением, водитель въехал в электроопору. Из-за удара машина загорелась.
Водитель получил сотрясение головного мозга и перелом правой ноги. Пострадавшего госпитализировали.
Машина выгорела полностью.
На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа, карета скорой помощи и бригада спасателей.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве автомобиль врезался в столб и сгорел
Ранее в Оболонском районе Киева на ходу загорелся автомобиль.
Также сообщалось, что в Днепре Fiat на скорости влетел в электроопору.
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