В Киеве автомобиль врезался в столб и сгорел

Водителя госпитализировали с травмами разной тяжести. Транспортное средство выгорело полностью.

В Киеве на улице Жилянской в понедельник, 18 марта, водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и влетел в электроопору. В результате столкновения машина вспыхнула. Об этом пишет Информатор.

Происшествие случилось около 5:00.

По предварительным данным, автомобиль Renault двигался по улице Жилянской в сторону улицы Старовокзальной. Не справившись с управлением, водитель въехал в электроопору. Из-за удара машина загорелась.

Водитель получил сотрясение головного мозга и перелом правой ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Машина выгорела полностью.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа, карета скорой помощи и бригада спасателей.

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