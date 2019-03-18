В центре Киева авто сгорело дотла после столкновения с электроопорой

Оперативники выясняют причины жуткой аварии, в результате которой полностью сгорел автомобиль.

ДТП произошло сегодня, 18 марта, около 5:00 утра. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Renault Scenic не справился с управлением транспортного средства. В результате этого произошло столкновение с электрической опорой. Об этом сообщает собственный корреспондент издания Информатор.

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На момент ДТП в автомобиле Renault Scenic находился только водитель. Медики констатировали у мужчины перелом ноги и сотрясение мозга. Ему вовремя удалось выбраться с автомобиля, иначе водитель мог сгореть заживо в собственной машине.

На месте аварии работает полиция и эксперты. Им предстоит разобраться в деталях этого происшествия. По словам полицейских, столкновения можно было избежать, но водитель почему-то этого не сделал. О деталях ДТП обещают сообщить немного позже.

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Напомним, под Черниговом лось стал причиной масштабного ДТП. Автомобиль Кіа сбил животное, после чего карета скорой помощи и еще один автомобиль совершили наезд на лося. Животное погибло на месте, автомобили получили повреждения.