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В Киеве подожгли магазин Roshen - СМИ

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В результате происшествия повреждена часть фасада здания. О пострадавших не сообщается.
Магазин Roshen подожгли
Магазин Roshen подожгли
focus.ua

В Киеве на Оболонском проспекте вечером в воскресенье, 17 марта, неизвестные подожгли магазин Roshen. Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания.

Никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества.

Начато досудебное расследование. Найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу. 

Напомним, в феврале в киевском магазине Roshen произошел пожар.

Также сообщалось, что в Борисполе входные двери магазина Roshen облили красной краской.

 

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Теги: Киев, поджог, Roshen, магазин
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Источник: korrespondent.net

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