В Киеве подожгли магазин Roshen - СМИ
В Киеве на Оболонском проспекте вечером в воскресенье, 17 марта, неизвестные подожгли магазин Roshen. Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
По предварительной информации, злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания.
Никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества.
Начато досудебное расследование. Найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Напомним, в феврале в киевском магазине Roshen произошел пожар.
Также сообщалось, что в Борисполе входные двери магазина Roshen облили красной краской.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet