В Киеве устроили поджог магазина Roshen

В результате происшествия повреждена часть фасада здания. О пострадавших не сообщается.

В Киеве на Оболонском проспекте вечером в воскресенье, 17 марта, неизвестные подожгли магазин Roshen.

Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

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По предварительной информации, злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания. Никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества.

Начато досудебное расследование. Найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Фото инцидента опубликовали в сети очевидцы.

Как сообщалось, ранее в Борисполе входные двери магазина Roshen облили красной краской. Также 17 февраля в Киеве неизвестный напал на магазин Roshen.