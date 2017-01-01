В Киеве устроили поджог магазина Roshen
В Киеве на Оболонском проспекте вечером в воскресенье, 17 марта, неизвестные подожгли магазин Roshen.
Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
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По предварительной информации, злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания. Никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества.
Начато досудебное расследование. Найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Фото инцидента опубликовали в сети очевидцы.
Как сообщалось, ранее в Борисполе входные двери магазина Roshen облили красной краской. Также 17 февраля в Киеве неизвестный напал на магазин Roshen.