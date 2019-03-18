В Киеве напали на представительницу ОБСЕ

Французская наблюдательница ОБСЕ стала жертвой неизвестного хулигана.

Представительница ОБСЕ посетила Украину в роли независимого наблюдателя на предстоящих выборах президента. Поздно вечером, когда женщина возвращалась в свой отель, на нее напал неизвестный мужчина, сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники в МВД.

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Француженка сообщила, что по дороге в отель к ней подошел незнакомый мужчина. Он начал требовать немного денег. По словам потерпевшей, с виду нападающий напоминал личность без определенного места жительства.

Когда женщина отказала подать милостыню навязчивому собеседнику, тот несколько раз ударил ее по голове. Вполне вероятно, что целью злоумышленника было ограбление иностранки.

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Потерпевшая начала звать на помощь, чем и спугнула нападающего. Полиция занимается поиском преступника. Эксперты констатировали, что потерпевшая отделалась телесными повреждениями легкой степени тяжести.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 742 наблюдателя. По состоянию на 15 марта зарегистрированы официальные наблюдатели от десяти международных организаций и восьми иностранных государств.