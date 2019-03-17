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В Киевском "Гидропарке" семье с ребенком угрожали пистолетом

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Конфликт начался из-за ДТП. Один из водителей в состоянии алкогольного опьянения достал оружие и начал угрожать.
Конфлик случился рядом с "Гидропарком"
Конфлик случился рядом с "Гидропарком"
informator.ua

17 марта недалеко от станции метро “Гидропарк“ столкнулись два автомобиля Mitsubishi Lancer и Chevrolet Malibu. В одной из машин находилась семья с ребенком. Разговор с водителем авто Chevrolet не увенчался успехом, так как тот достал пистолет.

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Об этом сообщает Информатор

Когда машины двигались по Броварскому проспекту, в авто с семьей врезалось другое автосредство. Владелец Chevrolet Malibu не захотел вызывать полицию и решил разобраться своими методами. В результате чего начал угрожать водителю Mitsubishi Lancer и его жене. 

Виновник аварии начал угрожать семье, в машине которых находился ребенок
Виновник аварии начал угрожать семье, в машине которых находился ребенок
informator.ua
На место прибыла полиция и изъяла оружие
На место прибыла полиция и изъяла оружие
informator.ua
Полиция выясняет детали происшествия
Полиция выясняет детали происшествия
informator.ua
По неподтвержденной информации, нарушитель является работником спецслужб
По неподтвержденной информации, нарушитель является работником спецслужб
informator.ua

На место прибыли патрульные и изъяли оружие. Нарушитель с пистолетом находился в неадекватном состоянии и имел признаки алкогольного опьянения. 

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Возможно, нарушитель является сотрудником спецслужб.

Детали ДТП устанавливаются. 

Ранее мы сообщали, что в центре Киева дотла сгорел автомобиль. Это произошло в результате столкновения с электроопорой. Водитель не пострадал.

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Теги: ДТП, оружие, угрозы, Киев
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