В Киевском "Гидропарке" семье с ребенком угрожали пистолетом
17 марта недалеко от станции метро “Гидропарк“ столкнулись два автомобиля Mitsubishi Lancer и Chevrolet Malibu. В одной из машин находилась семья с ребенком. Разговор с водителем авто Chevrolet не увенчался успехом, так как тот достал пистолет.
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Об этом сообщает Информатор.
Когда машины двигались по Броварскому проспекту, в авто с семьей врезалось другое автосредство. Владелец Chevrolet Malibu не захотел вызывать полицию и решил разобраться своими методами. В результате чего начал угрожать водителю Mitsubishi Lancer и его жене.
На место прибыли патрульные и изъяли оружие. Нарушитель с пистолетом находился в неадекватном состоянии и имел признаки алкогольного опьянения.
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Возможно, нарушитель является сотрудником спецслужб.
Детали ДТП устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева дотла сгорел автомобиль. Это произошло в результате столкновения с электроопорой. Водитель не пострадал.