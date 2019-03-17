В Киевском "Гидропарке" семье с ребенком угрожали пистолетом

Конфликт начался из-за ДТП. Один из водителей в состоянии алкогольного опьянения достал оружие и начал угрожать.

17 марта недалеко от станции метро “Гидропарк“ столкнулись два автомобиля Mitsubishi Lancer и Chevrolet Malibu. В одной из машин находилась семья с ребенком. Разговор с водителем авто Chevrolet не увенчался успехом, так как тот достал пистолет.

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Об этом сообщает Информатор.

Когда машины двигались по Броварскому проспекту, в авто с семьей врезалось другое автосредство. Владелец Chevrolet Malibu не захотел вызывать полицию и решил разобраться своими методами. В результате чего начал угрожать водителю Mitsubishi Lancer и его жене.

Виновник аварии начал угрожать семье, в машине которых находился ребенок informator.ua

На место прибыла полиция и изъяла оружие informator.ua

Полиция выясняет детали происшествия informator.ua

По неподтвержденной информации, нарушитель является работником спецслужб informator.ua

На место прибыли патрульные и изъяли оружие. Нарушитель с пистолетом находился в неадекватном состоянии и имел признаки алкогольного опьянения.

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Возможно, нарушитель является сотрудником спецслужб.

Детали ДТП устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева дотла сгорел автомобиль. Это произошло в результате столкновения с электроопорой. Водитель не пострадал.