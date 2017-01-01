Реконструкция аварийного путепровода должна была начаться в конце 2017 года, но стартовала лишь сейчас.

В сети появились фото, как в Киеве начали разбирать Шулявский путепровод, реконструкция которого продлится полтора года. Фото опубликовал в Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано прилегающими улицами.

Так, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Общественный транспорт с 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу.

Кроме того, на период проведения реконструкции Шулявского путепровода изменится работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве разбирают Шулявский мост

В понедельник, 18 марта, в районе моста возникли пробки из-за перекрытия движения.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обещал, что реконструкция Шулявского путепровода начнется в конце 2017 года, но она началась только сейчас.

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