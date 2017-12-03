Под Киевом появится памятник Кузьме Скрябину: реакция соцсетей неоднозначная

Пользователей социальных сетей не устраивает вид памятника Кузьме Скрябину, который планируют открыть под Киевом.

Памятник Кузьме Скрябину планируют открыть на границе сел Софиевская Борщаговка и Святопетровское под Киевом. Дату уже согласовали - 17 августа, день рождение гениального музыканта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Тигов.

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Мужчина опубликовал фото памятника, который уже практически готов. Кузьма изображен сидя с немного пафосным лицом, закинув ногу на ногу. Скульптор надел на Скрябина шорты и рубашку.

Реакции пользователей не пришлось долго ждать. Многим не понравилось изображение Андрея Кузьменко. Пользователи возмутились внешним видом Кузьмы на памятнике. Большинство комментаторов подчеркивают, что внешнего сходства Кузьмы и человека, изображенного скульптором, нет.

Не похож... И Кузьма любил джинсы и кеды, а не шорты, - написал один из пользователей.

Комментаторы удивлены видом музыканта на памятнике скриншот

Некоторые комментаторы нашли сходство памятника со Степаном Гигой.

Напомним, в Кривом Роге устроили автопробег в годовщину гибели Кузьмы Скрябина. Четыре года назад известный певец и продюсер погиб в ДТП неподалеку от города. Его память пришли почтить около ста человек.