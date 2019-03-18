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Убийца разгуливал по Киеву с окровавленными ножами

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По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили труп неизвестного, который лежал на лестничной клетке.
В Киеве мужчина после убийства разгуливал по улице с окровавленными ножами
В Киеве мужчина после убийства разгуливал по улице с окровавленными ножами
Соцсети

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разгуливавшего по улицам Киева с двумя окровавленными ножами в руках, сообщает Информатор.

Инцидент случился в понедельник, 18 марта, примерно в 02:20. Мужчина шел по улице Симеренко, когда его заметили патрульные. Они обратили внимание на него из-за наличия двух окровавленных ножей в руках.

Мужчину начали допрашивать, но он не дал никаких внятных ответов, а сказал лишь то, что убил человека. Когда правоохранители поехали к месту жительства преступника, то нашли там труп неизвестного мужчины, который лежал на лестничной клетке в многоэтажном доме.

На данный момент полицейские устанавливают все детали и причины происшествия.

Как сообщалось, в Закарпатье мужчина при семейной ссоре убил сожительницу и взорвал дом. Семейная ссора в Хустском районе Закарпатья закончилась убийством и подрывом жилого дома газом.

Ранее в Александрии Кировоградской области мужчина умышленно вытолкнул соседа из окна восьмого этажа.

 

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Теги: Киев, кровь, полиция, убийство, нож
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Источник: korrespondent.net

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