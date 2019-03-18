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Демонтаж Шулявского моста сняли с воздуха

Комментариев: 1
Мэр Киева Виталий Кличко обещал, что реконструкция Шулявского путепровода начнется в конце 2017 года, но она началась только сейчас.

В Киеве начался демонтаж Шулявского путепровода. Соответствующие кадры, снятые с высоты птичьего полета, в понедельник, 18 марта, на своей странице в соцсети Facebook публикует оператор ТРК Украина Валерий Савицкий.

Как известно, реконструкция путепровода продлится полтора года.

Движение транспорта на время реконструкции организовано прилегающими улицами.

Так, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Ранее в сети появились фото, как в столице начали разбирать Шулявский путепровод.

Как сообщалось, утром 18 марта в Киеве в связи с ремонтом Шулявского путепровода образовались пробки.

 

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Теги: Киев, видео, мост, Шулявка, демонтаж, Шулявский путепровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Peyot    18.03.2019, 13:08
Оценка:  0
Peyot
видео ни очем.
doc1    18.03.2019, 12:58
Оценка:  0
doc1
Сутки прошли еще толком нихрена и не началось...
Peyot    18.03.2019, 13:09
Оценка:  0
Peyot
от зато у тебя в мокшании быстро мост помтроили в Украинский Крым но только опоры почему проседают под весом легковушек!
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