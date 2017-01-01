На киевском вокзале задержан мужчина, который кричал, что "Крым - это Россия"

Мужчина выкрикивал, что Крым это Россия. Задержанный признал, что был не прав.

Мужчина кричал: "Крым - это Россия" скриншот из видео

На Центральном железнодорожном вокзале Киева поймали мужчину, который выкрикивал фразы о том, что Крым принадлежит России, а сам он русский.

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Об этом сообщил активист С14 Сергей Мазур на своей странице в facebook.

“Ходил по вокзалу и рассказывал “Я русский“, “Крым - это Россия“, - пишет Мазур. Мужчину задержали с помощью Муницыпальной варты и С14.

Также автор поста добавил, что нарушитель осознал свою вину и извинился.

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Ранее мы сообщали, что в Луганской области ликвидирован канал нелегальной переправки из России в Украину. Переправляли граждан Вьетнама и Индии. “Путешественники“ за пересечение границе платили организаторам около 3800 долларов США. По факту начато досудебное разбирательство по ст. 332 УК Украины.

Также перед выборами в нашей стране участились атаки российских хакеров. Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение. Таким образом хакеры пытаются получить доступ к сетям государственных органов.