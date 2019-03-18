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В центре Киева горит магазин "Roshen"

Комментариев: 1
На Крещатике неизвестные подожгли магазин "Roshen", работники магазина пытаются его потушить.
Огонь ликвидировали сотрудники магазина
Огонь ликвидировали сотрудники магазина
facebook.com/m.fidchenko

В центре Киева стоит столб дыма, который тянется от магазина. Это уже второй случай поджега магазинов сети за сутки.

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Об инциденте стало известно от очевидца Misko Fidchenko.

На видео, которое попало в сеть, видно, что работники магазина тушат огонь огнетушителями. Покупатели выходят из задымленного помещения.

Поджег произошел днем в центре Киева. Информации о пострадавших нет. Также неизвестно, кто совершил неправомерные действия.

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Напомним накануне, в воскресенье, в Киеве на улице Героев Днепра также подожгли магазин “Roshen“. По предварительным данным, нарушители облили здание горючей жидкостью и совершили подпал. Обгорела часть фасада здания. Во время осмотра места происшествия полиция нашла пластиковую бутылку с остатками вещества. Идет досудебное расследование. Вещи направлены на экспертизу.

Возможно, участившиеся подпалы магазинов связаны с Президентом Украины Петром Порошенко и его участием в предвыборной гонке.

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Теги: Рошен, поджег, дым, Киев
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Комментариев (1)
bomba4ka    18.03.2019, 16:09
Оценка:  0
bomba4ka
это шарий. я видел как он выходил с магазина
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