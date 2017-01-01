На Подоле средь бела дня банда циган обворовывала людей

Десяток карманников увязался за мужчиной и женщиной.

Когда воры заметили, что их снимают, то начали показывать непристойные жесты скриншот из видео

В понедельник, 18 марта, прямо в центре Киева на улице Сагайдачного, толпа злоумышленников, предположительно ромской национальности, средь бела дня обворовывала людей.

Видео инцидента на своей странице опубликовал паблик Киев Оперативный.

Читай также: На Оболони засняли, как мошенник перед обменником “ломает“ купюры

На видео видно, как группа в количестве до десятка людей шла за мужчиной и женщиной, пытаясь достать у мужчины из сумки ценные вещи. Очевидцы начали кричать мужчине, чтобы он обратил внимание на рядом идущих пешеходов.

Когда воры заметили, что попали на камеру, то начали показывать непристойные жесты.

Как сообщалось 7 декабря, в Киеве банда в балаклавах прямо в пробке ограбила водителя. Обнародовано видео инцидента.