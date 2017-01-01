В Киеве байкер и инкассаторы не поделили дорогу и подрались

Пользователи сети обсуждают конфликт между байкером и инкассаторами.

В Киеве на улице Дегтяревской на одной из столичных заправок 17 мая возникла драка между мотоциклистом и инкассаторами, которые его “подрезали“ на дороге.

Об этом сообщает “Киев Оперативный“, публикуя соответствующее видео.

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“На улице Дегтяревской, на АЗС Amic между байкером и инкассаторами произошел конфликт с небольшой дракой. По предварительной информации, произошло это из-за того, что автомобиль инкассаторов “подрезали“ мотоциклиста на дороге“, - говорится в сообщении.

Под видео появились возмущенные комментарии.

“Они друг друга стоят, что мотоцикл, что инкассатор“, - пишут комментаторы.

Как сообщалось 15 мая, в Глевахе задержан вице-чемпион мира по сумо, убивший в Киеве байкера.