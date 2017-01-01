Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве байкер и инкассаторы не поделили дорогу и подрались

Комментариев: 0
Пользователи сети обсуждают конфликт между байкером и инкассаторами.
В сети активно комментируют инцидент
В сети активно комментируют инцидент
скриншот из видео

В Киеве на улице Дегтяревской на одной из столичных заправок 17 мая возникла драка между мотоциклистом и инкассаторами, которые его “подрезали“ на дороге.

Об этом сообщает “Киев Оперативный“, публикуя соответствующее видео.

Читай также: Харьковские полицейские оторвали заправочный пистолет на АЗС

“На улице Дегтяревской, на АЗС Amic между байкером и инкассаторами произошел конфликт с небольшой дракой. По предварительной информации, произошло это из-за того, что автомобиль инкассаторов “подрезали“ мотоциклиста на дороге“, - говорится в сообщении.

Под видео появились возмущенные комментарии.

“Они друг друга стоят, что мотоцикл, что инкассатор“, - пишут комментаторы.

Как сообщалось 15 мая, в Глевахе задержан вице-чемпион мира по сумо, убивший в Киеве байкера. 

Поделись:
Теги: драка, АЗС, байкер, инкасатор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь