В Киеве байкер и инкассаторы не поделили дорогу и подрались
В Киеве на улице Дегтяревской на одной из столичных заправок 17 мая возникла драка между мотоциклистом и инкассаторами, которые его “подрезали“ на дороге.
Об этом сообщает “Киев Оперативный“, публикуя соответствующее видео.
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“На улице Дегтяревской, на АЗС Amic между байкером и инкассаторами произошел конфликт с небольшой дракой. По предварительной информации, произошло это из-за того, что автомобиль инкассаторов “подрезали“ мотоциклиста на дороге“, - говорится в сообщении.
Под видео появились возмущенные комментарии.
“Они друг друга стоят, что мотоцикл, что инкассатор“, - пишут комментаторы.
Как сообщалось 15 мая, в Глевахе задержан вице-чемпион мира по сумо, убивший в Киеве байкера.