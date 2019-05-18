Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Националисты С14 снесли забор на аллее Небесной Сотни в Киеве

Комментариев: 5
Таким образом националисты протестуют "против уничтожения доказательств убийств майдановцев".
Националисты С14 снесли забор на аллее Небесной Сотни в Киеве
© Telegram С14
Фото 1/5
Националисты С14 снесли забор на аллее Небесной Сотни в Киеве
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В центре Киева националисты С14 вместе с другими активистами снесли забор на аллее Небесной Сотни.

Об этом они сообщает LIGA.net.

Сейчас тут разбирают брусчатку и уничтожают доказательства убийств майдановцев. Из-за этого уже невозможно провести некоторые следственные действия, -  говорится на канале С14 в Telegram

Читай также: С14 подает в суд на министра МВД Авакова

Корреспондент с места событий рассказал, что что на некоторых участниках сноса забора были футболки НацКорпуса и движения ГоNор.

После прибытия полиции акция прекратилась. Однако к тому времени забор был практически снесен.

Читай также: “Группы ненависти“, - Госдеп США о С14 и Нацкорпусе

Адвокат адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская сообщила, что брусчатку начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты. Ремонт она считает незаконным.

Напомним, националисты в Харькове облили зеленкой главного антимайдановца. Спартака Головачева подкараулили в одном из районов Харькова.

Поделись:
Теги: С14, аллея небесной сотни, снесли забор, киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    18.05.2019, 16:21
Оценка:  +1
Boxerogos
Вырожденцев из СС14 и НацикКорпуса забыли спросить что и как делать.А что такоеГоИоп?
Teetotaler    18.05.2019, 18:06
Оценка:  0
Teetotaler
Ура! Забор победили!
fkrfyfan    18.05.2019, 15:28
Оценка:  +3
fkrfyfan
А что, кто то что то расследует?
Teetotaler    18.05.2019, 15:32
Оценка:  +1
Teetotaler
Или собирается?
colavova    18.05.2019, 16:13
Оценка:  -4
colavova
бастрыкин не в курсе?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь