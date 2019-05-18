Таким образом националисты протестуют "против уничтожения доказательств убийств майдановцев".

Националисты С14 снесли забор на аллее Небесной Сотни в Киеве

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Националисты С14 снесли забор на аллее Небесной Сотни в Киеве

В центре Киева националисты С14 вместе с другими активистами снесли забор на аллее Небесной Сотни.

Об этом они сообщает LIGA.net.

Сейчас тут разбирают брусчатку и уничтожают доказательства убийств майдановцев. Из-за этого уже невозможно провести некоторые следственные действия, - говорится на канале С14 в Telegram

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Корреспондент с места событий рассказал, что что на некоторых участниках сноса забора были футболки НацКорпуса и движения ГоNор.

После прибытия полиции акция прекратилась. Однако к тому времени забор был практически снесен.

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Адвокат адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская сообщила, что брусчатку начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты. Ремонт она считает незаконным.

Напомним, националисты в Харькове облили зеленкой главного антимайдановца. Спартака Головачева подкараулили в одном из районов Харькова.