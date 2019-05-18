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На инаугурацию перекроют дороги в Киеве: список

Комментариев: 6
Практически весь центр Киева будет перекрыт 20 мая. Новоизбранный президент пригрозил Раде "неудобствами".
В Киеве 20 мая перекроют дороги
В Киеве 20 мая перекроют дороги
facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В Киеве 19 и 20 мая по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации 18 мая.

Так, 19 мая с 7:.0 до завершения мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на улице Липской от Грушевского до Институтской.

20 мая из 6.00 до окончания мероприятий будет временно ограничено движение на таких улицах:

  • проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
  • Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
  • Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
  • Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
  • аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
  • улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро Арсенальная;
  • улица Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;
  • Парковая дорога от улицы Грушевского до аллеи Героев Крут;
  • улица Шелковичная от Грушевского до улицы Бассейной;
  • улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
  • улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
  • улица Городецкого от Крещатика до улицы Ольгинской;
  • улица Ольгинская от площади Ивана Франко до улицы Институтской;
  • улица Институтская от Крещатика до Крепостного переулка;
  • Крепостной переулок от Грушевского до улицы Институтской;
  • улица Липская от Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
  • улица Садовая от улицы Грушевского до улицы Институтской;
  • улицы Пилипа Орлика от улицы Шелковичная до улицы Богомольца;
  • улица Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.

 

 

В связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом, соответствующие службы КГГА с 6.00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.

Зеленский, тем временем, записал новое видеобращение, в котором извинился за неудобства на дорогах столицы 20 мая и пригрозил Верховной Раде.

"Мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Ну, уж Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться", - сказал Зеленский.

По его словам, поскольку на инаугурации будет много иностранных гостей, то значительная часть Киева будет перекрыта.

"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им", - подытожил Зеленский.

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Верховная Рада, инаугурация, Владимир Зеленский, Инаугурация президента Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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pigmaleontys    19.05.2019, 00:08
Оценка:  +1
pigmaleontys
зєля, а може пішов би ти на)( зі своєю мамою, жінкою та інвагурацією?
krolikoff_net    19.05.2019, 00:21
Оценка:  0
krolikoff_net
И сруля своего пусть захватит нафиг.
ofizep    18.05.2019, 20:21
Оценка:  -3
ofizep
Ще Президентом нестав, вже стрілки переганяє... Omg. Тре було ше 5 раз повторити шо Рада винна. Головне щоб Ротердам+ відмінив, Свинарчуків посадив, про яких 1+1 кричало на весь світ (по ділу). Є можливість - вперед. ЗробиШ - повагу заробиШ.
ПАТРИОТ    18.05.2019, 21:32
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Ты, тупорылое, расскажи где он стрелки перегоняет? Он объясняет тебе имбецилу, что порохоботы из Верховной Зрады намеренно назначили инаугурацию на рабочий день, чтобы разозлить людей.
krolikoff_net    19.05.2019, 00:21
Оценка:  0
krolikoff_net
ofizep - чем вам роттердам не понравился. Вы хоть в курсе что это такое, или пропагада мозги прокомпостировала и думать уже не надо. Типа за нас думает разумков и свора пургометов, окучивающих лохов.
ШтормЗайцев    18.05.2019, 20:11
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
При Порошенко нічого не перекривали. 20 травня останній шанс побачити клоуна зе на броньованому велгсипедику. Більше його людям ніхто показувати не буде.
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