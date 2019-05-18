На инаугурацию перекроют дороги в Киеве: список
В Киеве 19 и 20 мая по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации 18 мая.
Так, 19 мая с 7:.0 до завершения мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на улице Липской от Грушевского до Институтской.
20 мая из 6.00 до окончания мероприятий будет временно ограничено движение на таких улицах:
- проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
- Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
- Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
- Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
- аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
- улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро Арсенальная;
- улица Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;
- Парковая дорога от улицы Грушевского до аллеи Героев Крут;
- улица Шелковичная от Грушевского до улицы Бассейной;
- улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
- улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
- улица Городецкого от Крещатика до улицы Ольгинской;
- улица Ольгинская от площади Ивана Франко до улицы Институтской;
- улица Институтская от Крещатика до Крепостного переулка;
- Крепостной переулок от Грушевского до улицы Институтской;
- улица Липская от Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
- улица Садовая от улицы Грушевского до улицы Институтской;
- улицы Пилипа Орлика от улицы Шелковичная до улицы Богомольца;
- улица Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.
Cмотрите фотогалерею: На инаугурацию перекроют дороги в Киеве: список
В связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом, соответствующие службы КГГА с 6.00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.
Зеленский, тем временем, записал новое видеобращение, в котором извинился за неудобства на дорогах столицы 20 мая и пригрозил Верховной Раде.
"Мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Ну, уж Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться", - сказал Зеленский.
По его словам, поскольку на инаугурации будет много иностранных гостей, то значительная часть Киева будет перекрыта.
"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им", - подытожил Зеленский.
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