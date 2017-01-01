Кличко протестировал стеклянный пол на мосту через Владимирский спуск
Киевский мэр прошелся по стеклянному полу и заявил, что он прочный.
Мэр Киева Виталий Кличко прошелся по пешеходно-велосипедному мосту, который строится на Владимирской горке.
"Друзья! Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет впечатляюще красивым", — написал Кличко на своей странице в Facebook.
На видео, которое разместил мэр, видно, что киевский глава прошелся по стеклянному полу и заявил, что он прочный.
Напомним, что в Швейцарии заявили о краже концепции пешеходного моста в Киеве.
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