Кличко протестировал стеклянный пол на мосту через Владимирский спуск

Мэр Киева Виталий Кличко прошелся по пешеходно-велосипедному мосту, который строится на Владимирской горке.

"Друзья! Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет впечатляюще красивым", — написал Кличко на своей странице в Facebook.

На видео, которое разместил мэр, видно, что киевский глава прошелся по стеклянному полу и заявил, что он прочный.