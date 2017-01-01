Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кличко протестировал стеклянный пол на мосту через Владимирский спуск

Комментариев: 0
Киевский мэр прошелся по стеклянному полу и заявил, что он прочный.
 
Мэр Киева Виталий Кличко прошелся по пешеходно-велосипедному мосту, который строится на Владимирской горке.
 
"Друзья! Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет впечатляюще красивым", — написал Кличко на своей странице в Facebook.
 
 
На видео, которое разместил мэр, видно, что киевский глава прошелся по стеклянному полу и заявил, что он прочный.
 
Напомним, что в Швейцарии заявили о краже концепции пешеходного моста в Киеве.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, КГГА, мост, Виталий Кличко, Пешеходный мост
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь