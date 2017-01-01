20 парней "спортивной внешности" заблокировали работу ВККСУ

Высшая квалификационная комиссия судей заявляет, что 20 мая ее работу заблокировали неизвестные.

Об инциденте в 8:40 сообщено в Национальной полиции facebook.com/vkksu

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что утром 20 мая около 20 человек “спортивной внешности“ заблокировали вход в ее здание.

Как сказано в заявлении, эти люди назвали себя общественными активистами, но не указали, какую общественную организацию представляют.

“Они заблокировали вход в здание ВККСУ части членов Комиссии.Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано“, – сообщило ведомство.

Об инциденте в 8.40 сообщили Национальной полиции.

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“Такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений, которых удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами“, – заявили в ВККС.

Согласно повестке дня, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в 9:30 должна была провести заседание на улице Генерала Шаповала, 9, в Киеве.

Предполагалось рассматривать вопрос о квалификационной оценке на соответствие занимаемой должности судей: Александра Вильчинского, Светланы Грабец, Тараса Зайца, Марии Зелинской, Дианы Исаевой, Андрея Ключника, Максима Лейбы, Елены Мозолевской, Ольги Нешик, Виктории Русановой и Александра Смольнякова.

Как сообщалось 19 марта, у здания ВККС напали на судью хозсуда Харьковской области.