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В Киеве мужчина устроил стрельбу на детской площадке

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Инцидент произошел на проспекте Правды .
В Киеве мужчина устроил стрельбу на детской площадке
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Предупредительные выстрелы в воздух не остановили хулиганов
  • Предупредительные выстрелы в воздух не остановили хулиганов
  • Предупредительные выстрелы в воздух не остановили хулиганов
В Киеве мужчина устроил стрельбу на детской площадке
Предупредительные выстрелы в воздух не остановили хулиганов
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В Подольском районе Киева мужчине пришлось отстреливаться от хулиганов, которые пытались подраться с ним на детской площадке.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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По данным полицейских, мужчина со своей дочерью находился на детской площадке. Туда же пришла компания молодых людей, которые начали пререкаться с мужчиной, а затем полезли в драку. Мужчина, у которого был с собой травматический пистолет, сделал два выстрела в воздух, но это не остановило хулиганов. После этого потерпевший начал стрелять по нападавшим.

Полицию на место происшествия вызвали прохожие, увидевшие драку.

В результате инцидента ранения получили двое правонарушителей и сам пострадавший. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли стреляные гильзы, патроны и опросили очевидцев и свидетелей.

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Троих правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались местные жители 1990, 1984 и 1973 гг рождения. Еще одного подозреваемого, который скрылся с места происшествия, ищут.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Как сообщалось 16 мая, Служба безопасности Украины в одном из частных домов Киевской области обнаружила арсенал военного авиационного вооружения, который незаконно хранили жители столицы.

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Теги: стрельба, Киев, драка
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