В Киеве автомобиль сбил двух женщин на тротуаре

По предварительным данным, водителю транспортного средства стало плохо за рулем и он не справился с управлением.

В Киеве машина вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов facebook.com/KyivOperativ

На бульваре Тараса Шевченко в Киеве легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил интернет портал Вартови Еспресо.

По предварительной информации, водителю легкового автомобиля стало плохо за рулем во время спуска по бульвару Шевченко.

В результате машина вылетела на тротуар, сбила дерево и снесла ограждение под деревом. После этого автомобиль сбил двух женщин, которые в это время шли по тротуару.

Водителя и двух женщин-пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

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Ранее сообщалось, что на трассе под Киевом столкнулись грузовик MAN и Skoda Octavia. В результате инцидента в больницу гпопали четыре человека.

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