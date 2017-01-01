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В Киеве митингуют за масштабную декоммунизацию

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45 парламентариев обратились в КС с представлением признать закон “О декоммунизации“ неконституционным.
В Киеве митингуют за масштабную декоммунизацию
© aspi.com.ua
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  • Среди организаторов акции - ПС и партии “Свобода"
  • Среди организаторов акции - ПС и партии “Свобода"
  • Среди организаторов акции - ПС и партии “Свобода"
  • Среди организаторов акции - ПС и партии “Свобода"
  • Среди организаторов акции - ПС и партии “Свобода"
В Киеве митингуют за масштабную декоммунизацию
Среди организаторов акции - ПС и партии “Свобода"
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Под стенами Конституционного суда Украины в Киеве проходит акция “Защити декоммунизации“.

Об этом сообщает информагентство АСПИ.

Около сотни участников митинга, среди которых представители националистических организации и партии “Свобода“, решили “помешать“ признанию закона “О декоммунизации“ неконституционным.

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Спикер акции считает, что Конституционный суд, возможно, представляет интересы антиукраинских сил, так называемых “реваншистов“, поэтому может принять антинародное решение.

Напомним, что 45 парламентариев обратились в Конституционный суд с представлением признать закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики“.

КСУ должен рассмотреть это представление сегодня в 10 утра.

Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти обратился к мэру Харькова Геннадия Кернеса о попытке переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.

Об этом написал в Facebook председатель института Владимир Вятрович.

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По его словам, переименование проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова является нарушением закона.

Как сообщалось 10 мая, в Киеве накануне заседания Комитета министров Совета Европы в Хельсинки прошла акция-перформанс к 5-й годовщине ареста украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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Теги: декоммунизация, митинг, акция
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