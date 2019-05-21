В столице 15-летний подросток выпал с балкона

По предварительной информации, это не была попытка суицида.

Несчастный случай произошел вечером 20 мая на улице Булгакова, 17. По данным журналистов Информатора, это не была попытка покончить с жизнью. Парень просто потерял равновесие в процессе уборки на балконе собственной квартиры.

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15-летний потерпевший выпал с балкона на шестом этаже во время уборки. Парень стоял на неустойчивом стуле. В какое-то время стул пошатнулся, а подросток потерял равновесие и упал вниз. К счастью, падение не стало для подростка трагическим.

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Потерпевший остался жив, но медики диагностировали у него тяжелые травмы. На данный момент за ним наблюдают врачи. По предварительной информации, у него серьезные травмы головы, грудной клетки, спины и конечностей. Пока медики не спешат делать какие-то прогнозы.

Напомним, в Киеве школьник выпал с 16 этажа и погиб. Местные жители утверждают, что погибший тут не жил. Предполагают, что он пришел к кому-то в гости.