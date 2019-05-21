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В столице 15-летний подросток выпал с балкона

Комментариев: 1
По предварительной информации, это не была попытка суицида.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Несчастный случай произошел вечером 20 мая на улице Булгакова, 17. По данным журналистов Информатора, это не была попытка покончить с жизнью. Парень просто потерял равновесие в процессе уборки на балконе собственной квартиры.

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15-летний потерпевший выпал с балкона на шестом этаже во время уборки. Парень стоял на неустойчивом стуле. В какое-то время стул пошатнулся, а подросток потерял равновесие и упал вниз. К счастью, падение не стало для подростка трагическим.

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Потерпевший остался жив, но медики диагностировали у него тяжелые травмы. На данный момент за ним наблюдают врачи. По предварительной информации, у него серьезные травмы головы, грудной клетки, спины и конечностей. Пока медики не спешат делать какие-то прогнозы.

Напомним, в Киеве школьник выпал с 16 этажа и погиб. Местные жители утверждают, что погибший тут не жил. Предполагают, что он пришел к кому-то в гости.

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Теги: выпал из балкона, суицид, школьник, несчастный случай, уборка
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Комментариев (1)
SEMPENTY    21.05.2019, 11:34
Оценка:  +2
SEMPENTY
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