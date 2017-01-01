В Киеве из здания мэрии экстренно эвакуировали людей

Пользователи шутят, что Кличко решил "под шумок" уничтожить документы.

Из здания Киевской городской госадминистрации во вторник, 21 мая, эвакуировали людей.

Об этом сообщил Артур Журбенко на своей странице в Facebook.

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Артур написал, что под мэрией стоят машины скорой помощи, пожарные и полиция, а самих людей эвакуируют.

Территорию оградили facebook.com/ovod.artur

Возле здания стоит пожарная машина facebook.com/ovod.artur

Что произошло - неизвестно. Возможно, это из-за очередного звонка о минировании от неизвестных.

Причина эвакуации неизвестна facebook.com/ovod.artur

На месте работает полиция facebook.com/ovod.artur

Пользователи в комментариях начали шутить, что “Кличко под шумок документы уничтожит“. Некоторые интересуются все ли в порядке с мэром столицы.

Недавно в Киеве экстренно эвакуировали всех людей из жилого дома. Инцидент случился в доме по улице Большая Васильковская, 46. Неизвестный распылил газ. Всех людей эвакуировали. Детали происшествия неизвестны.

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Также ранее в Черкассах и Харькове “заминировали“ десятки объектов. Для обеспечения пожарной безопасности на все указанные объекты направлены подразделения Управления ДСНС. На местах работают соответствующие службы. Очевидцы сообщили, что эвакуация происходила настолько быстро, что люди оставляли на рабочих местах телефоны и вещи.