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В Киеве из здания мэрии экстренно эвакуировали людей

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Пользователи шутят, что Кличко решил "под шумок" уничтожить документы.
Из здания КГГА эвакуировали людей
Из здания КГГА эвакуировали людей
facebook.com/ovod.artur

Из здания Киевской городской госадминистрации во вторник, 21 мая, эвакуировали людей.

Об этом сообщил Артур Журбенко на своей странице в Facebook.

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Артур написал, что под мэрией стоят машины скорой помощи, пожарные и полиция, а самих людей эвакуируют.

Территорию оградили
Территорию оградили
facebook.com/ovod.artur
Возле здания стоит пожарная машина
Возле здания стоит пожарная машина
facebook.com/ovod.artur

Что произошло - неизвестно. Возможно, это из-за очередного звонка о минировании от неизвестных.

Причина эвакуации неизвестна
Причина эвакуации неизвестна
facebook.com/ovod.artur
На месте работает полиция
На месте работает полиция
facebook.com/ovod.artur

Пользователи в комментариях начали шутить, что “Кличко под шумок документы уничтожит“. Некоторые интересуются все ли в порядке с мэром столицы.

Недавно в Киеве экстренно эвакуировали всех людей из жилого дома. Инцидент случился в доме по улице Большая Васильковская, 46. Неизвестный распылил газ. Всех людей эвакуировали. Детали происшествия неизвестны.

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Также ранее в Черкассах и Харькове “заминировали“ десятки объектов. Для обеспечения пожарной безопасности на все указанные объекты направлены подразделения Управления ДСНС. На местах работают соответствующие службы. Очевидцы сообщили, что эвакуация происходила настолько быстро, что люди оставляли на рабочих местах телефоны и вещи.

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Теги: Киев, мэрия, Кличко, КГГА, эвакуация, полиция
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