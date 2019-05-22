В Киеве банда уличных воровок напала на чиновницу

Женщине досталось только за то, что она предупредила прохожих о цыганках.

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В центре Киева представители ромской национальности напали на сотрудницу Министерства здравоохранения Дану Юрович.

Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

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“На меня вчера вечером напали представители ромской национальности. Да. В центре моей столицы. У оперного. Я целая, но. За что? Потому предупредила двух иностранцев на английском чтобы те охраняли свои сумки и рюкзаки, когда увидела, что их пасут 7 ярких представителей ромской национальности. Нет. баллончика или оружия с собой у меня не было “, - написала чиновник.

Она рассказала о деталях нападения, и обратилась к правозащитникам.

“Вспомните меня, пожалуйста, правозащитники-активисты, когда будете получать следующие гранты для помощи и диалога с нац меньшинствами“, - написала женщина.

Как сообщалось 18 марта, на Подоле средь бела дня банда цыган обворовывала людей.

В ноябре 2018 ЕСПЧ обязал Украину выплатить цыганам по 11 тысяч евро за погромы.

В декабре 2018 былиопубликованы фото самого богатого ромского села в Украине - Рроскошь затмевает Конча-Заспу.