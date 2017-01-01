В Киеве после липосакции умерла женщина
Прокуратура Киева сообщила о подозрении хирургу частной клиники, после липосакции которого умерла пациентка.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
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Операцию проводили еще в феврале 2017 года в частной косметической клинике, которая находится в Печерском районе столицы. Долгое время было невозможно решить вопрос о наличии или отсутствии состава преступления в действиях медика.
Были проведены экспертизы, которые подтвердили причастие медика к смерти 42-летней пациентки.
“Установлено, что между оперативным вмешательство, проведенным врачом-хирургом в частной клинике и наступлении смерти 42-летней пациентки есть причинно-наследственная связь и имеется дефект в предоставлении медицинской помощи в послеоперационный период“, - говорится в сообщении.
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Действия хирурга квалифицировали по ч. 1 ст. 140 УК Украины. Сейчас готовится обвинительный акт для передачи в суд.
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