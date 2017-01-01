В Киеве задержали педофила, который снимал детское порно и развращал девочек

Задержали мужчину "на горячем", когда тот предлагал маме девочки деньги за половой акт с участием ее дочери.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который снимал детское порно и использовал девочек 9-10 лет для сексуальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Злоумышленнику 42 и он из Киева. Установлено, что мужчина предлагал проституткам деньги, если те будут помогать и вербовать несовершеннолетних девочек для предоставления сексуальных услуг.

Мужчина предлагал матери девочки деньги за секс с ее дочерью npu.gov.ua

Вербовали девочек проститутки npu.gov.ua

Задержали преступника “на горячем“, во время очередной попытки растления малолетнего ребенка. Мужчина пытался договорится с мамой девочки о половом акте с участием ее дочери. В качестве вознаграждения он предложил 500 евро.

Провели обыски npu.gov.ua

Злоумыленника задержали по ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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Мужчину обвиняют сразу по трем статья 149, 301 и 156 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что четверо старшеклассников изнасиловали 12-летнего мальчика. Известно, что в компании подростков, которые совершили преступление, подстрекателем был 15-летний ранее осужденный старшеклассник.