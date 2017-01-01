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В Киеве задержали педофила, который снимал детское порно и развращал девочек

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Задержали мужчину "на горячем", когда тот предлагал маме девочки деньги за половой акт с участием ее дочери.
Злоумышленника задержали
Злоумышленника задержали
npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который снимал детское порно и использовал девочек 9-10 лет для сексуальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

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Злоумышленнику 42 и он из Киева. Установлено, что мужчина предлагал проституткам деньги, если те будут помогать и вербовать несовершеннолетних девочек для предоставления сексуальных услуг. 

Мужчина предлагал матери девочки деньги за секс с ее дочерью
Мужчина предлагал матери девочки деньги за секс с ее дочерью
npu.gov.ua
Вербовали девочек проститутки
Вербовали девочек проститутки
npu.gov.ua

Задержали преступника “на горячем“, во время очередной попытки растления малолетнего ребенка. Мужчина пытался договорится с мамой девочки о половом акте с участием ее дочери. В качестве вознаграждения он предложил 500 евро. 

Провели обыски
Провели обыски
npu.gov.ua

Злоумыленника задержали по ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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 Мужчину обвиняют сразу по трем статья 149, 301 и 156 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. 

Ранее сообщалось, что четверо старшеклассников изнасиловали 12-летнего мальчика. Известно, что в компании подростков, которые совершили преступление, подстрекателем был 15-летний ранее осужденный старшеклассник.  

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Теги: педофил, интим, несовершеннолетние, дети, порно, видео, Киев
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