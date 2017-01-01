За пять лет штат полиции Киева сократился в два раза

Кроме того, изменилось соотношение представительства полов в личном составе управления Нацполиции в Киеве.

Штат киевской полиции сократился более чем в два раза Корреспондент

Количество полицейских в столице уменьшилось вдвое за 5 лет, сообщает депутат Киевсовета Александр Пабат в Facebook.

Он написал, что это хорошие новости для феминистов, особенно феминистов – правонарушителей. "Столичная полиция движется в направлении гендерного равенства. За последние 5 лет изменилось соотношение представительства полов в личном составе управления Нацполиции в Киеве: от 20,8% леди – правоохранителей в 2014 году до 26,7% по состоянию на весну 2019 года", - написал Пабат.

Он добавил, что за 5 лет количество столичной полиции сократился в более, чем в два раза с 16604 до 7547 сотрудников.

Депутат направил запрос полиции относительно гендерного представительства. Оказалось, что на апрель 2019 в полиции работало чуть более двух тысяч женщин, а на конец 2015 года был чуть более 1800 женщин.

Ранее в МВД назвали число погибших за годы независимости полицейских.

В Украине за год пострадали 850 полицейских

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