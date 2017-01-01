Киевлянин предложил 500 евро жительнице Одессы за половой акт с участием ее малолетней дочери.

В Киеве задержали мужчину за съемки детского порно и развращение малолетних. Его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет. Вербовал детей он с помощью проституток. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 22 мая.

Отмечается, что 42-летний киевлянин предлагал проституткам за денежное вознаграждение вербовать несовершеннолетних для оказания сексуальных услуг.

"Задержали злоумышленника во время очередной попытки развращения ребенка. Мужчина пытался договориться с матерью малолетней девочки, которая жила в Одессе, по поводу полового акта с участием ее дочери. За развращение несовершеннолетней он предложил денежное вознаграждение – 500 евро", – рассказали в полиции.

Мужчине инкриминируют сразу три статьи УК Украины, а именно: торговля людьми, развращение несовершеннолетних, и ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографии (ст.149, ст.156, ст. 301). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве задержан мужчина за съемки детского порно

Ранее в среду стало известно, что в Киевской области полиция задержала педофила, который вступил в сексуальную связь со школьницей.

Также сообщалось, что в Виннице задержали 26-летнюю женщину, которая в течение последних двух лет снимала порнографическое видео с четырехлетним сыном.

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