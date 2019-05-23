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Киевский детский сад атаковали дикие пчелы

Комментариев: 2
Насекомые атаковали детский сад по улице Копыловской.
Спасатели в желтых костюмах ликвидировали диких пчел
Спасатели в желтых костюмах ликвидировали диких пчел
facebook.com/KARS.Kyiv

Киевский детский сад по улице Копыловской атаковали дикие пчелы. На место выехали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной службы спасения в Facebook.

Рой диких пчел летал прямо у входа в сад. Дети боялись выйти на улицу.

Сегодня спасатели #КАРС помогли детям детского сада по ул Копыловской. Детки боялись выйти на улицу из-за роя пчел - говорится в сообщении
 

Спасатели в желтых костюмах ликвидировали диких пчел
Спасатели в желтых костюмах ликвидировали диких пчел
facebook.com/KARS.Kyiv

Спасатели в желтых костюмах ликвидировали диких пчел
Спасатели в желтых костюмах ликвидировали диких пчел
facebook.com/KARS.Kyiv

Ранее сообщалось о том, что в детсаду Киева вороны напали на детей. Вороны бросились тогда защищать собственных птенцов.

 

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Теги: Киев, детский сад, дикие пчелы
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    23.05.2019, 17:07
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Зачем их тратить было? У меня лет 15 назад появились дикие пчелы. Жили между наружной и внутренней стеной, стены деревянные. Сходил к пасечнику, тот ночью приложил снаружи немного сухого льда. Пчелы утихли, но не умерли. Мы сняли наружные доски и переложили их в роильник.
СтальнаяКрыса    23.05.2019, 17:10
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Потом пасечник переложил всё гнездо в улик сделанный по принципу дупла в дереве. Этот улеей отвёз в лес к лесничему. Мед от таких пчёл дорого стоит.
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