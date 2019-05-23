Киевский детский сад атаковали дикие пчелы

Насекомые атаковали детский сад по улице Копыловской.

Киевский детский сад по улице Копыловской атаковали дикие пчелы. На место выехали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной службы спасения в Facebook.

Рой диких пчел летал прямо у входа в сад. Дети боялись выйти на улицу.

Сегодня спасатели #КАРС помогли детям детского сада по ул Копыловской. Детки боялись выйти на улицу из-за роя пчел - говорится в сообщении



Спасатели в желтых костюмах ликвидировали диких пчел facebook.com/KARS.Kyiv

Спасатели в желтых костюмах ликвидировали диких пчел facebook.com/KARS.Kyiv

Ранее сообщалось о том, что в детсаду Киева вороны напали на детей. Вороны бросились тогда защищать собственных птенцов.