Киевский детский сад атаковали дикие пчелы
Насекомые атаковали детский сад по улице Копыловской.
Киевский детский сад по улице Копыловской атаковали дикие пчелы. На место выехали спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной службы спасения в Facebook.
Рой диких пчел летал прямо у входа в сад. Дети боялись выйти на улицу.
Сегодня спасатели #КАРС помогли детям детского сада по ул Копыловской. Детки боялись выйти на улицу из-за роя пчел - говорится в сообщении
Ранее сообщалось о том, что в детсаду Киева вороны напали на детей. Вороны бросились тогда защищать собственных птенцов.