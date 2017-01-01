В столице исчезнет улица Российская

Депутаты Киеврады готовят переименование нескольких улиц.

На сайте Киеврады зарегистрировали сразу несколько проектов решений о переименовании улиц в столице.

Читай также: К горсовету Харькова принесли чучело Жукова

Ранее на сайте была опубликована петиция о переименовании улицы Российской в Дарницком районе столицы. Ее предложили переименовать в честь чеченского генерала Джохара Дудаева. Депутаты все же решили выполнить требование общественности. Улицу Российскую переименуют в честь Юрия Литвинского – погибшего на востоке Украины военнослужащего, участника Революции достоинства.

Киевские депутаты также запланировали изменить название улицы Выборгской, которая находится в Соломенском районе. Она может стать улицей Олексы Тихого - украинского диссидента, правозащитника, языковеда.

Читай также: Под Черниговом радикалы сбросили памятник Ватутину

Сегодня в Киевраде зарегистрировали проект решения о переименовании ул. Маршала Гречко в Подольском районе на ул. Ивана Выговского - известного украинского гетмана.

Сообщается, что общественное обсуждение касательно переименований было проведено. Киевляне не поддерживают инициативу.

Напомним, партию "Блок Петра Порошенко" переименуют на "ЕС". Новое название должно напоминать людям о том, что Порошенко - главный евроинтегратор.