В Киеве коммунальщики подрались с "местными"

Потасовка произошла на перекрестке улиц Тулузы и Ромена Роллана на столичной Борщаговке.

На Борщаговке в Киеве в четверг, 23 мая, произошла драка между коммунальщиками и местными жителями. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"На перекрестке Тулузы и Ромена Роллана что-то не поделили коммунальщики и местные парни. Ну и начали выяснять отношения кулаками, метлами и палками", - говорится в сообщении.

На опубликованном ролике видно, как коммунальщики отбиваются, используя метлу в качестве оружия самообороны.

Ранее появилось видео драки водителей троллейбуса и маршрутки на киевской Оболони.

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