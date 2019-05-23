Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве коммунальщики подрались с "местными"

Комментариев: 2
Потасовка произошла на перекрестке улиц Тулузы и Ромена Роллана на столичной Борщаговке.

На Борщаговке в Киеве в четверг, 23 мая, произошла драка между коммунальщиками и местными жителями. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"На перекрестке Тулузы и Ромена Роллана что-то не поделили коммунальщики и местные парни. Ну и начали выяснять отношения кулаками, метлами и палками", - говорится в сообщении.

На опубликованном ролике видно, как коммунальщики отбиваются, используя метлу в качестве оружия самообороны.

Ранее появилось видео драки водителей троллейбуса и маршрутки на киевской Оболони.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, видео, драка, коммунальщики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Ukraineslava    23.05.2019, 18:40
Оценка:  +1
Ukraineslava
Улыбнуло)
Афганец    23.05.2019, 18:08
Оценка:  -1
Афганец
И все? А сколько наказания получили хулиганы? Менты, мра зи! Где наказанные?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь