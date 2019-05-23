В Киеве впервые за всю историю помыли Монумент Независимости

Помыли Стеллу в честь акции Clean Day.

В четверг, 23 мая в Киеве, на Майдане Независимости помыли 62-метровую Стеллу.

Об этом сообщает LB.ua.

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В 12:00 началась социальная акция Clean day, из-за которой и помыли Монумент Независимости Украины.

Известно, что Монумент появился еще в 2001 году, однако до сегодняшнего дня его никто не мыл.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали строительство Национального мемориала Героев небесной сотни. Строительство мемориала хотят завершить хотя бы до 21 ноября, до Дня свободы.

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Позже стало известно, что работы по строительству Мемориального комплекса Героев Небесной сотни снова остановили. енеральная прокуратура Украины попросила остановить работы в связи с проведением следственных экспериментов на период с 13 по 17 мая.

Также мы писали о том, что цветочные часы в центре Киева в скором времени планируют демонтировать. Решение о демонтаже приняли в связи с тем, что участок от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5 в Печерском и Шевченковском районах г. Киев выделили для строительства Мемориала Героев Небесной сотни.