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В Киеве впервые за всю историю помыли Монумент Независимости

Комментариев: 3
Помыли Стеллу в честь акции Clean Day.
Впервые помыли Стеллу
Впервые помыли Стеллу
lb.ua

В четверг, 23 мая в Киеве, на Майдане Независимости помыли 62-метровую Стеллу.

Об этом сообщает LB.ua.

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В 12:00 началась социальная акция Clean day, из-за которой и помыли Монумент Независимости Украины.

Известно, что Монумент появился еще в 2001 году, однако до сегодняшнего дня его никто не мыл. 

Ранее сообщалось, что в Киеве начали строительство Национального мемориала Героев небесной сотни. Строительство мемориала хотят завершить хотя бы до 21 ноября, до Дня свободы.

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Позже стало известно, что работы по строительству Мемориального комплекса Героев Небесной сотни снова остановили. енеральная прокуратура Украины попросила остановить работы в связи с проведением следственных экспериментов на период с 13 по 17 мая. 

Также мы писали о том, что цветочные часы в центре Киева в скором времени планируют демонтировать. Решение о демонтаже приняли в связи с тем, что участок от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5 в Печерском и Шевченковском районах г. Киев выделили для строительства Мемориала Героев Небесной сотни. 

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Теги: Киев, столица, Майдан Независимости, стела, монумент, мойка
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Комментариев (3)
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Афганец    23.05.2019, 20:23
Оценка:  0
Афганец
Ну, не было времени за воровством! Изберите Сахарного алкаша еще на 5 лет и, может быть, пообещает помыть!
Boxerogos    23.05.2019, 19:55
Оценка:  +1
Boxerogos
Монумент несуществующей независимости?
ВыВсеВрети    23.05.2019, 20:21
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
рог, ну ты и тупой!....))))))))
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