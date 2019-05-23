Кандидата на пост главы СБУ поймали на нарушении ПДД в Киеве

Андрей Кмита нахамил активисту и журналисту Константину Андриюку, назвав его "чучелом".

Активисты общественного движения ЗупиниЛося, которые занимаются предотвращением хамства на дорогах, опубликовали видео, одним из героев которого оказался Андрей Кмита. Его в СМИ называли одним из претендентов на должность главы СБУ при президенте Владимире Зеленском.

В ролике Андрей Кмита появляется на четвертой минуте. Он припарковал свой автомобиль Toyota Land Cruiser с номером АА 1945 ОК (машина зарегистрирована на Андрея Кмиту) возле ТРЦ Ocean Plaza на полосе общественного транспорта. Этим он нарушил правила дорожного движения, поэтому активист и журналист Константин Андриюк подошел к машине, чтобы сделать замечание.

В свою очередь Кмита перевел тему разговора на личность самого общественника. Он заявил, что от Андриюка пахнет перегаром. В перепалку вступила супруга Кмиты Мария Ставская. Она заявила, что от активиста пахнет "как от помойного ведра", Кмита также обозвал его "чучелом". В итоге семейная пара села в автомобиль и уехала.

Андрей Кмита возглавлял в СБУ департамент контрразведывательной защиты экономики, когда ведомством руководил Валерий Хорошковский (2010-2012). Также он в 2013 году возглавлял СБУ в Ивано-Франковской области. Наші гроші публиковали расследование о Кмите и его жене. Речь шла о том, что их семья выигрывает миллионные тендеры у тюремщиков.

Диалог Андриюка с Кмитой – с 03:20.

Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил друга детства Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.

Также сообщалось, что нынешний глава СБУ Василий Грицак подал в отставку. Но ее еще должна одобрить Верховная Рада.

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