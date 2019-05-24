Всего на митинг, который проходил на Банковой, вышли примерно 30 активистов с плакатами.

На Банковой прошла акция протеста "Украина - не рояль"

Под АП митинговали активисты: Основные требования к Зеленскому

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Под АП митинговали активисты: Основные требования к Зеленскому

В Киеве 24 мая у здания Администрации президента Владимира Зеленского прошла акция протеста “Украина - не рояль“.

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Протестующие требовали, чтобы глава государства Владимир Зеленский отменил часть своих кадровых указов.

Активисты выступали против:

роспуска Верховной Рады. По их словам, это неконституционное решение, поскольку в парламенте нет коалиции;

назначения Андрея Богдана главой Администрации Президента, потому что он попадает под закон о люстрации;

назначения Руслана Хомчака главой Генштаба Вооруженных сил;

назначения Ивана Баканова заместителем главы СБУ, поскольку он является членом партии “Слуга народа“.

Митингующие призвали президента Владимира Зеленского отменить свои кадровые указы о назначении вышеупомянутых чиновников на ключевые посты в стране.

Как сообщалось 23 мая, в Минюсте попросили документы всех людей Зеленского для люстрационной проверки.