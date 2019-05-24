Под АП митинговали активисты: Основные требования к Зеленскому
Всего на митинг, который проходил на Банковой, вышли примерно 30 активистов с плакатами.
Под АП митинговали активисты: Основные требования к Зеленскому
© facebook.com/Катерина Петренко
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Под АП митинговали активисты: Основные требования к Зеленскому
На Банковой прошла акция протеста "Украина - не рояль"
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В Киеве 24 мая у здания Администрации президента Владимира Зеленского прошла акция протеста “Украина - не рояль“.
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Протестующие требовали, чтобы глава государства Владимир Зеленский отменил часть своих кадровых указов.
Активисты выступали против:
- роспуска Верховной Рады. По их словам, это неконституционное решение, поскольку в парламенте нет коалиции;
- назначения Андрея Богдана главой Администрации Президента, потому что он попадает под закон о люстрации;
- назначения Руслана Хомчака главой Генштаба Вооруженных сил;
- назначения Ивана Баканова заместителем главы СБУ, поскольку он является членом партии “Слуга народа“.
Митингующие призвали президента Владимира Зеленского отменить свои кадровые указы о назначении вышеупомянутых чиновников на ключевые посты в стране.
Как сообщалось 23 мая, в Минюсте попросили документы всех людей Зеленского для люстрационной проверки.