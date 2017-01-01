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"Хозяйка жизни": в элитном ЖК Киева девушка устроила скандал из-за парковки

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Девушка припарковалась на газоне и не хотела убирать машину, а на все замечания она бурно реагировала.
В элитном ЖК девушка припарковалась на газоне
В элитном ЖК девушка припарковалась на газоне
скриншот из видео

В Киеве на Новопечерских липках девушка припарковалась на газоне и бурно реагировала на замечания охраны.

Соответствующее видео опубликовали на странице “Киев Оперативный“ в Facebook.

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““Хозяйка жизни“ на Новопечерских липках“, - подписали видео.

На видео видно, как девушку просит охрана ЖК убрать машину с газона, однако нарушительница начинает нецензурно выражаться и хамит охране.

В результате девушка таки убрала свой автомобиль с газона.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

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Пользователи в комментариях под видео возмущаются таким поведением нарушительницы. Некоторые интересуются, как девушки пришла в голову мысль парковаться на газоне. Также пишут о том, что у охранников стальные нервы.

Ранее сообщалось, что Кличко повысит штрафы за неправильную парковку. Он указал, что подобная практика существует во всех европейских столицах и крупных городах. Кличко отметил, что ужесточать контроль за парковкой будут также инспектора, которые уже прошли все стадии подготовки.

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Теги: парковка, газон, девушка, ЖК, Киев, элита, машина, охрана, скандал
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