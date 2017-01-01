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В центре Киева установили эмблему НАТО

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Киевляне обращались к депутату Киевсовета с просьбой разместить в центре Европейской площади то, что презентует государственную идею ЕС.
Установка эмблемы НАТО на Европейской площади
Установка эмблемы НАТО на Европейской площади
112 Украина

В Киеве на Европейской площади коммунальные службы демонтировали футбольный мяч, установленный накануне чемпионата Европы 2012 года. Об этом сообщает 112 Украина в пятницу, 24 мая.

Этот мяч располагался в самом центре площади возле здания Украинского дома. Вместо него была установлена официальная эмблема НАТО.

Ранее в Киеве уже поднимался вопрос о демонтаже футбольного мяча. В 2017 году депутат Киевсовета Юрий Сулыга заявил, что к нему обратились киевляне с просьбой разместить в центре Европейской площади то, что презентует государственную идею ЕС.

Cмотрите фотогалерею: В центре Киева установили эмблему НАТО

Напомним, новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО и дальше будет поддерживать Украину.

Также в Североатлантическом альянсе назвали пять задач для Украины.

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Теги: Киев, НАТО, НАТО-Украина, фото, эмблема
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Источник: korrespondent.net

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