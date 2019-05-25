В Киеве женщина из-за ссоры с любимым спрыгнула с моста

В результате женщина выжила. Спасателям удалось выловить потерпевшую из воды возле одной из опор моста.

В Киеве молодая женщина с явными признаками алкогольного опьянения прыгнула с моста Метро, сообщает Информатор.

К счастью, спасателям удалось выловить потерпевшую из воды возле одной из опор моста. Инцидент произошел в ночь на субботу, 25 мая, около 4:00.

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Как рассказали спасатели специализированной аварийной спасательно-водолазной службы, женщина 1987 года рождения вышла на середину моста Метро и затем спрыгнула в Днепр. Очевидцы позвонили на линию экстренных служб. Спасателям удалось выловить решившую покончить с собой женщину возле одной из опор примерно на середине моста.

К счастью, она выжила, но получила сильные травмы от столкновения с поверхностью воды. Сотрудникам САРВС она призналась, что приехала в Киев из Одессы, а на такой поступок ее вынудил конфликт с возлюбленным. Спасатели передали потерпевшую, у которой были явные признаки алкогольного опьянения, в руки медиков.

Напомним, в Киеве с моста Метро в Днепр прыгнул мужчина, который из-за неурядиц в семье намеревался совершить самоубийство. В итоге он сам выбрался из воды.

А в Харькове мужчина пытался повеситься на мосту, но упал на проезжую часть и скончался от полученных травм.