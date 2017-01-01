У киевлянина в подъезде отобрали сумку с почти миллионом гривен

Нападавший брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами.

В Киеве неизвестный совершил разбойное нападение в подъезде жилого дома. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Подольском районе столицы. Мужчина напал на жителя этого дома в подъезде, когда он возвращался домой.

Нападавший брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами. После чего скрылся.

По предварительно информации, в рюкзаке было более 800 тысяч гривен. Начато досудебное расследование по статье "разбой".

Накануне сообщалось, что в Оболонском районе Киева налетчики похитили у автовладельца полмиллиона гривен и попытались скрыться, однако были задержаны полицией.

Напомним, полиция раскрыла резонансное разбойное нападение на банкира в городе Кобеляки, во время которого нападавший завладел 1,4 млн гривен.

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