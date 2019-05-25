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"Мост Кличко" продолжает дорожать

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Власти заключили еще один договор на проведение дополнительных работ по строительству. Стоимость моста достигнет почти полмиллиарда гривен.
Стоимость "моста Кличко" вырастет почти вдвое
Стоимость "моста Кличко" вырастет почти вдвое
прес-служба КМДА

Строительство мостового перехода между парками Крещатый и Владимирская горка снова подорожает, пишут Наші гроші со ссылкой на систему Prozorro.

Как сообщается, коммунальное предприятие КГГА Инженерный центр 23 мая объявило о намерении заключить с ООО Спецстрой-Авто договор на проведение дополнительных работ по строительству стоимостью 73,81 миллиона гривен.

Для этой закупки была применена переговорная процедура, поскольку дополнительные работы технически связаны с первичным договором подряда стоимостью 255,57 млн грн, заключенным этими же сторонами 7 декабря 2018.

Вскоре после начала строительства мостового перехода КП Инженерный центр заказал корректировки проектной документации. 2 мая был получен положительный экспертный отчет по ней. Скорректированная проектная документация предусматривает дополнительные работы по строительству моста.

Это, в частности, изменение и установка элементов конструкции моста, устройство наружных инженерных сетей и освещения, устройство фонтана в парке Владимирская горка, увеличение объемов благоустройства и озеленения территории и дополнительные объемы перекладки существующей сети дождевой канализации.

Заказанные дополнительные работы должны быть выполнены до 30 августа этого года. Источник финансирования - средства городского бюджета.

Ранее сообщалось, что сметная стоимость строительства так называемого моста Кличко выросла с 260 млн до 420 млн грн.

Напомним, ранее в Швейцарии заявили о краже концепции пешеходного моста в Киеве. Но в КГГА обвинения отрицают.

 

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Теги: Киев, мост, строительство, Виталий Кличко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
TRIGER25    25.05.2019, 21:02
Оценка:  +1
TRIGER25
Если это была попытка подготовиться к выборам и повесить этот мост на плакат то идея хреновая ... за эти бабки можно было бы прикупить десятки машин скорой помощи или починить трубы как минимум в одном районе ...
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