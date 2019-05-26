Представители компании, которой принадлежит волейбольное поле, не исключают возможность поджога.

Утром в воскресенье в Киеве в парке Муромец, который находится в Деснянском районе, загорелись трибуны и подсобные помещения волейбольного поля. Об этом сообщает Информатор 26 мая.

По словам очевидцев, огонь распространился по всем строениям очень быстро. Жар был такой сильный, что все попытки бороться с огнем до приезда спасателей оказались тщетными.

"Вызов на линию экстренных служб поступил около 4:20 утра... У прибывших на место происшествия спасателей ГСЧС ушло около 40 минут на полную ликвидацию пожара. Представители компании, которой принадлежит волейбольное поле, сказали, что они не исключают возможность поджога, однако следует дождаться результатов экспертизы", – говорится в сообщении.

В результате инцидента большая часть трибун и подсобок полностью сгорели. Детали и причины возникновения пожара установит следствие.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве пожар уничтожил трибуны волейбольного поля

Накануне в Севастополе произошел крупный пожар в дельфинарии. Из-за угрозы распространения огня в безопасный водоем были эвакуированы два дельфина.

Также сообщалось, что в Киеве жильцы дома поймали серийного поджигателя квартир.

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