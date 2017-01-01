В Киеве студенты-иностранцы НАУ устроили стрельбу в общежитии
В Киеве между студентами Национального авиационного университета произошла стрельба в общежитии.
Об пишет сообщество Dtp.kiev.ua в Facebook.
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Инцидент произошел в общежитии, расположенном на улице Лебедева-Кумача. Указано, что перестрелка произошла между студентами из южных стран.
По словам очевидцев, один из студентов был в неадекватном состоянии.
“Задержан один араб, все остальные сбежали“, - говорится в сообщении. Позже стало известно, что один из участников драки был задержан.
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Известно, что жертв нет. На месте работали правоохранители. Детали происшествия устанавливают.
Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева мужчине пришлось отстреливаться от хулиганов, которые пытались подраться с ним на детской площадке. По данным полицейских, мужчина со своей дочерью находился на детской площадке. Туда же пришла компания молодых людей, которые начали пререкаться с мужчиной, а затем полезли в драку. Мужчина, у которого был с собой травматический пистолет, сделал два выстрела в воздух, но это не остановило хулиганов. После этого потерпевший начал стрелять по нападавшим.