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Претендент на должность заместителя главы СБУ "прославился" неправильной парковкой в Киеве

Комментариев: 1
Андрея Кмиту заметили за нарушением ПДД.
Претендент на пост зама главы СБУ неправильно паркуется
Претендент на пост зама главы СБУ неправильно паркуется
facebook.com/zupynylosia

Андрей Кмита, который возможно станет первым заместителем руководителя Службы безопасности Украины был замечен за нарушением правил дорожного движения в столице.

Об этом сообщает сообщество “ЗупиниЛося“ в Facebook.

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Указывается, что в апреле 2019 года Кмита со своей супругой припарковались с нарушением ПДД.

“Но как настоящий работник СБУ не растерялся и нашел виновных в своем нарушении“, - говорится в сообщении. 

Известно, что ранее Андрей Кмита управлял департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности в СБУ. Кроме того, он является соседом Петра Порошенко в Канча-Заспе.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на Новопечерских липках девушка припарковалась на газоне и бурно реагировала на замечания охраны. На опубликованном видео видно, как девушку просит охрана ЖК убрать машину с газона, однако нарушительница начинает нецензурно выражаться и хамит охране. В результате девушка все-таки убрала свой автомобиль с газона.

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Теги: Киев, парковка, столица, ПДД, нарушение, парковка, машина, СБУ, заместитель
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Комментариев (2)
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Media-sapiens    26.05.2019, 10:25
Оценка:  0
Media-sapiens
Ставить авто на полосу для маршрутного транспорта и с другими нарушениями - плохо,
Борьба с этим - хорошо,
Копчеги, прожирающие НАШИ налоги, и не разгоняющие лосей - преступное бездействие,
Но платный неохраняемый паркинг, где больше условий (т.к. место скрытое от глаз свидетелей) для обворовыван
Media-sapiens    26.05.2019, 10:30
Оценка:  0
Media-sapiens
для обворовывания, чем на проходном дворе - это как?
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