Претендент на должность заместителя главы СБУ "прославился" неправильной парковкой в Киеве

Андрея Кмиту заметили за нарушением ПДД.

Андрей Кмита, который возможно станет первым заместителем руководителя Службы безопасности Украины был замечен за нарушением правил дорожного движения в столице.

Об этом сообщает сообщество “ЗупиниЛося“ в Facebook.

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Указывается, что в апреле 2019 года Кмита со своей супругой припарковались с нарушением ПДД.

“Но как настоящий работник СБУ не растерялся и нашел виновных в своем нарушении“, - говорится в сообщении.

Известно, что ранее Андрей Кмита управлял департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности в СБУ. Кроме того, он является соседом Петра Порошенко в Канча-Заспе.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на Новопечерских липках девушка припарковалась на газоне и бурно реагировала на замечания охраны. На опубликованном видео видно, как девушку просит охрана ЖК убрать машину с газона, однако нарушительница начинает нецензурно выражаться и хамит охране. В результате девушка все-таки убрала свой автомобиль с газона.